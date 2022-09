Die Sommer-Maniküre: Die 5 schönsten Nagellackfarben und -Designs

Französische Maniküre. Da lange Nägel wieder in Mode sind, ist dies das Design, das sie am besten zur Geltung bringen kann. Dieses Design wird am besten in Farbe ausgeführt, ergänzt durch ein leichtes Muster. Das können Tupfen, Muster, Streifen, Blumenmuster usw. sein. Eine lebendigere Version ist in einer zweifarbigen Kombination. Seien Sie aber vorsichtig mit der Mischung, denn nicht alle Farbtöne sehen perfekt zusammen aus.