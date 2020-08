Die schönsten Last-Minute-Urlaubsziele in Österreich

Obwohl wir schon längst ein Stück Reisefreiheit wiederbekommen haben, verbringen viele Menschen ihren Sommer heuer in Österreich. Der Urlaub ist dieses Jahr für viele ein anderer als sonst, die Wünsche bleiben aber die gleichen: Die Flucht aus dem Alltag in einen Sommer voller Sonne. Das geht in Österreich nicht? Doch!

Urlaub mit Erlebnis-Garantie

Die meisten Menschen haben klare Vorstellungen von ihrem Sommerurlaub. Die einen suchen nach Abenteuer, die anderen nach Entspannung. Was für viele klar und auch wissenschaftlich belegt ist: Der Maßstab ist der Strandurlaub. Wer bei seiner Urlaubsbuchung auf die Zertifizierung „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ achtet, findet auch in Österreich das, was sonst häufig in der Ferne gesucht wird.

Nur jene Sommer-Bergbahnen, die mindestens 160 Qualitatskriterien erfüllen, werden mit dem Gütezeichen „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ ausgezeichnet. Hier geht es schon längst nicht mehr nur um die Fahrt auf den Berg, sondern um das gesamte Bergerlebnis. Bergurlaub ist nur wandern? Das Klischee ist längst passé.