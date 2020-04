Die Küche als zentraler Glücksort

Mit der neuen Lust am Kochen steigen jedoch auch die Ansprüche an die Küche. Wer vom Aufwärmer und Außer-Haus-Esser zum Herdvirtuosen avanciert, stößt mit einer 08/15-Ausstattung rasch an seine kulinarischen Grenzen.

Da hilft es zu wissen, dass eigenständige Küchenstudios wie DAN Küchen Design mit Standorten in Wiener Neudorf und Baden den Normalbetrieb wieder aufgenommen haben. Mit einer Geschäftsgröße von unter 400 Quadratmetern profitieren die Inhaber Daniela und Sebastian Kolbe als einer der ersten Unternehmer von der Lockerung der Corona-Restriktionen im Handel. Der Weg zur neuen Traumküche ist also frei: Planungstermine finden unter strenger Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht statt, die Produktion läuft. Am 2. Mai soll mit dem Studio im Wiener Auhof Center auch der dritte Standort wiedereröffnen. Terminvereinbarungen sind dort aber schon jetzt möglich, ebenso wie Erstberatungen von Neukunden via Skype.