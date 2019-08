Die Huawei Cares Servicekampagne geht in die zweite Runde und wird um die Huawei Service Days ergänzt

Im Rahmen der Huawei Cares Servicekampagne startet das Technologieunternehmen ab Freitag, 16. August, in die nächste Service-Runde. Bei dieser Aktion erhalten Kunden im Huawei Service Shop am Fleischmarkt im 1. Bezirk in Wien sowie bei kostenloser Einsendung per Post einen bis zu 50% Rabatt auf einen Displaytausch ihres Huawei Smartphones*. Eine Displayschutzfolie gibt es kostenlos dazu.

Die Huawei Service Days ergänzen die Huawei Cares Servicekampagne

Im wohlverdienten Sommerurlaub gewesen und die Huawei Cares Servicekampagne verpasst? Kein Problem! Denn zusätzlich zu dieser Servicekampagne bietet Huawei nun auch die Huawei Service Days an. Kunden haben hier die Möglichkeit ihr Smartphone jeden letzten Donnerstag, Freitag und Samstag des Monats im Huawei Service Shop in Wien einem Service zu unterziehen und dabei 60,- Euro zu sparen. Reparaturkosten bis zu 60,- Euro bleiben kostenlos. Darüber hinaus bekommen Kunden zusätzlich zur Ermäßigung auf alle gängigen Reparaturen, eine gratis Displayschutzfolie dazu. Die Huawei Service Days werden fortlaufend jeden letzten Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils am Monatsende im Huawei Service Shop in Wien angeboten*.

Nähere Informationen zur Huawei Servicekampagne finden Sie hier.

Rund ein Drittel der Österreicher sorgt sich um die Daten auf dem Smartphone

Huawei hat in Kooperation mit IPSOS eine europaweite Kundenbefragung* durchgeführt, um die bestehenden Serviceleistungen an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. In Österreich sorgen sich laut der Studie knapp 29 % der Nutzer um den Verlust der Daten auf dem Smartphone. An den Huawei Service Days erhalten Kunden nun donnerstags, freitags und samstags einen Rabatt von 60,- Euro auf alle gängigen Reparaturen, wie ein nötiger Batteriewechsel, ein defekter Bildschirm oder eine Reinigung und Desinfizierung des Smartphones. Im Falle einer Reparatur, können sich die Kunden auf professionelle und geschulte Fachleute im Huawei Service Shop in Wien verlassen – die Sicherheit der Privatsphäre und der Datenschutz der Kunden wird in jedem Fall gewährleistet.

Service steht an erster Stelle

Huaweis hoher Anspruch an Qualität und Entwicklung von Premium-Produkten, die sich innovativ differenzieren und Nutzern die neueste Technologie bereitstellen, spiegelt sich auch beim Huawei Service Shop am Fleischmarkt, im ersten Bezirk Wien, wider. Kompetente und explizit geschulte Mitarbeiter stehen allen Kunden für Beratungsgespräche sowie Fragen zur Verfügung. Kleinere Reparaturen werden sofort in der Werkstatt vor Ort getätigt. Im Falle einer längeren Wartedauer werden Ersatzgeräte angeboten.

Alle Informationen zur Huawei Cares Kampagne sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Alle Informationen zu den Huawei Service Days sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

*Gilt für ausgewählte Modelle

*Huawei Service Days Angebote gelten bis auf Widerruf

*Die Kundenbefragung wurde im Juni 2019 von IPSOS im Auftrag von Huawei in der CEE & Nordics-Region durchgeführt. Das Alter der befragten Personen lag zwischen 18-55 Jahren.