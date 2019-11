„Die Farbe der Erinnerung“: Geheimnisvoller Impressionismus

Internationale Zusammenarbeit

Für die Ausstellung im Bank Austria Kunstforum Wien wurden Leihgaben aus internationalen Mussen zusammengestellt: Das Tate in London, das Metropolitan Museum of Art in New York, die National Gallery in Washington, das Musée d'Orsay in Paris und die Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen als auch Werke aus privaten Sammlungen ermöglichen einen umfassenen Einblick in die Welt dieses einzigartigen Künstlers.