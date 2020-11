Die besten Tipps, um voll in Weihnachtsstimmung zu kommen

Geschenke: Ein guter Plan

Am 23. Dezember noch Last-Minute-Geschenke in den Einkaufskorb werfen, die eigentlich niemand braucht? Dieses Jahr nicht! Lassen Sie sich nicht stressen und machen Sie sich rechtzeitig einen Plan, wen Sie denn eigentlich beschenken wollen – und setzen Sie sich auch gleich für alle Ihre Liebsten ein passendes Budget. Das hilft enorm in der Geschenkauswahl! Hier finden Sie für jeden Geschmack und in jeder Preisklasse eine Aufmerksamkeit, die garantiert Freude macht.