Die besten Tipps für schöne Haut, Haare und Nägel

So helfen Nahrungsergänzungsmittel

In Lebensphasen, in der Haut, Haare und Nägel besonders belastet sind, können Sie mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen: Dr. Schreibers „Haut Haare Nägel forte“ sind eine sich ergänzende Kombination von natürlichen Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und pflanzlichen Inhaltsstoffen. Über die Blutbahn gelangen die Inhaltsstoffe in die tieferen Hautschichten sowie zu den Haar- und Nagelwurzen – und helfen Ihnen dabei, sich in Ihrem Körper wohlzufühlen.