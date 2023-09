Die beste Gesichtsmaske: Top 5 Deals

Es ist wichtig, das Produkt zu wählen, das Ihnen hilft, individuelle kosmetische Probleme zu lösen.

Warum brauchen Sie eine Maske?

Das Kosmetikprodukt wird als zusätzliche Pflege für die Haut von Gesicht und Hals verwendet. Aufgrund seiner einfachen Anwendung und schnellen Wirkung ist es bei Heimbehandlungen sehr gefragt. Das Produkt enthält aktive Elemente wie Vitamine, Mikro- und Makroelemente, natürliche Extrakte, Antioxidantien usw.

Je nach Alter und Zustand der Haut können die Masken 1-3 Mal pro Woche angewendet werden. Die beste Gesichtsmaske kann die Haut wirksam mit Feuchtigkeit versorgen, sie reinigen, wiederherstellen, die ersten Anzeichen der Hautalterung abdecken und eine umfassende Hautpflege bieten.

Arten von Masken nach Hauttyp

Die beste Gesichtsmaske hilft, die Haut mit Sauerstoff zu sättigen, sie mit Vitaminen und anderen nützlichen Stoffen anzureichern. Je nach Hauttyp benötigen wir also bestimmte Wirkstoffe, um bestimmte ästhetische Mängel zu beseitigen.

Die Verwendung eines falschen Produkts kann nicht nur völlig nutzlos sein, sondern auch zu negativen Reaktionen führen. Daher sollten Sie eine Maske wählen, die Ihrem Hauttyp entspricht:

Normale Haut – zeichnet sich durch eine ausgeglichene Talgproduktion und mässige Feuchtigkeit aus. Bei unsachgemässer Pflege und mit zunehmendem Alter kann sie jedoch zu Trockenheit neigen und an bestimmten Stellen fettig werden. Solche Haut kann zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt werden, und es können Produkte verwendet werden, die die Spannkraft und Elastizität der Haut erhöhen.

Trockene Haut – hat keine vergrösserten Poren, keine Mitesser in der T-Zone und in anderen Bereichen des Gesichts und neigt zu frühen Fältchen. Die beste Gesichtsmaske ist eine, die Kollagen, natürliche Kräuterextrakte und Öle enthält.

Sensible Haut – neigt zu erhöhter Reizbarkeit und ist besonders anfällig für die negativen Auswirkungen von äusseren Faktoren und Stress. Wählen Sie Produkte mit einer zarten und weichen Textur, die beruhigende pflanzliche Inhaltsstoffe enthalten.

Fettige Haut – neigt zu Ausbrüchen und verstopften Poren. Vergrösserte Poren und öliger Glanz sind auf dem ganzen Gesicht zu beobachten. Es ist optimal, Produkte mit einer reinigenden und entzündungshemmenden Wirkung zu verwenden.

Mischhaut – ist gekennzeichnet durch vergrösserte Poren, Mitesser in der T-Zone und kann an bestimmten Stellen zu Trockenheit neigen. Masken mit Fruchtsäuren können verwendet werden, um die Hautstruktur zu verbessern und ihr ein frisches Aussehen zu verleihen. Mischhaut muss wirksam mit Feuchtigkeit versorgt und gereinigt werden.

Wenn es Ihnen schwer fällt, Ihren Hauttyp selbst zu bestimmen, sollten Sie eine professionelle Kosmetikberaterin aufsuchen. Sie hilft Ihnen, die richtige Pflege für zu Hause zu finden, je nachdem, welche Probleme Sie lösen müssen.

Die beste Gesichtsmaske : Top 5 Deals

Sepai Moist Relief

Die Maske der luxuriösen spanischen Marke Sepai ist ein zartes, orangefarbenes Gel, das duftet, als wäre man gerade in einen Garten mit frisch blühenden Rosen getreten. Die Formel besteht aus Rosenblättern, fermentierter Mistel und japanischer Blutgraswurzel in Kombination mit frischer Hyaluronsäure. Diese Inhaltsstoffe spenden der Haut viel Feuchtigkeit, beruhigen und erfrischen sie. Dies ist auch eine gute Gesichtsmaske nach einem Sonnenbrand.

The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque

Die beste Gesichtsmaske für die Haut, die zu übermässiger Talgabsonderung und ungleichmässiger Textur neigt. Die Masque von The Ordinary enthält die höchstzulässige Konzentration an Salicylsäure. Sie ist fettlöslich, dringt also gut in die Lipidschicht der Haut ein und reinigt verstopfte Talgdrüsen. Die Maske ist mit Aktivkohle und amazonischer Tonerde angereichert, die überschüssigen Talg von der Hautoberfläche absorbieren und sie mattieren. Das Produkt ist frei von Ölen, Silikon, Alkohol und Gluten.

iS Clinical Hydra-Intensive Cooling Masque

Die Hydra-Intensive Cooling Masque der amerikanischen Marke iS Clinical lässt sich mit einem reichhaltigen Minzcocktail vergleichen, der bei Hitze sehr angenehm zu trinken ist. Sie kühlt die Haut sofort nach dem Auftragen sichtbar, strafft sie und versorgt sie spürbar mit Feuchtigkeit. Es wurde getestet: Nach der Anwendung der Maske sieht man im Spiegel eine frische, strahlende Haut – ein Effekt, den Beauty-Fans in aller Welt lieben.

La Roche-Posay Effaclar Unclogging Purifying Sebo-Controlling Mask Anti-Shine

Die Spezialisten der französischen Marke La Roche-Posay haben fleissig an einer Pflegelinie für problematische und fettige Haut gearbeitet und ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Unreinheiten geschaffen.

Die beste Gesichtsmaske mit Mineralerde, die überschüssigen Talg absorbiert, unästhetischen Glanz verhindert und Unreinheiten mit hoher Qualität entfernt. Sie enthält einzigartiges Thermalwasser mit natürlichen Antioxidantien. Maisstärke verbessert die Aufnahme von Nährstoffen, hilft bei der Kontrolle von Fettigkeit, poliert die Haut sanft und dient als hervorragender mattierender Mittel.

Elemis Peptide4 Plumping Pillow Facial Hydrating Sleep Mask

Die Elemis super kühlende Maske wurde für die sanfte Nachtpflege und zur Vorbeugung von Knitterfalten im Kopfkissen entwickelt. Ein frisches und ausgeruhtes Gesicht direkt nach dem Aufwachen ist ihr Haupteffekt! Einer der Hauptbestandteile der Creme ist ätherisches Orangenöl, das eine beruhigende und entspannende Wirkung hat.

Ylang-Ylang-Öl mildert Anzeichen von Hautstress, verjüngt, glättet und macht die Haut weich. Der Extrakt aus der Star Arvensis-Blüte füllt die Zellen mit wertvollen Fettsäuren und Spurenelementen auf, während Glycerin die Haut elastisch und weich macht.

Die beste Gesichtsmaske finden Sie bestimmt auf der MAKEUP-Website, denn der Online-Shop bietet eine große Auswahl an hochwertigen, zertifizierten Pflegeprodukten für alle Hauttypen. Ein schöner Bonus sind die günstigen Preise und die schnelle Lieferung in alle Kantone der Schweiz.