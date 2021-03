Die 3 wichtigsten Trends im Online-Glücksspiel für 2021

1. Better safe than sorry

Unser Alltagsleben wird auch 2021 von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen geprägt sein. Das Vermeiden von Kontakten führt dazu, dass wir sehr viel Zeit innerhalb unserer eigenen 4 Wände verbringen. Unterhaltung spielt sich im Wohnzimmer ab – Netflix am TV, Clubhouse am Smartphone oder Online Glücksspiel am Tablet. Das Angebot ist groß.

Doch Vorsicht. Glücksspielanbieter wie Mr Green oder bwin haben weder eine österreichische Online Glücksspielkonzession noch spielerfreundliche Limits. Daher Finger weg von in Österreich nicht zugelassenen Glücksspiel-Anbietern, bei denen man in kurzer Zeit Tausende Euros verspielen kann. Der Trend lautet daher ganz klar „Better safe than sorry“: win2day ist der einzige in Österreich konzessionierte Anbieter und punktet mit spielerschutzfreundlichen Limits sowie Sicherheit bei Ein- und Auszahlung.