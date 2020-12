Designer Outlet Parndorf: Wo Sie sicher alle Geschenke für Ihre Liebsten finden

Wenn es draußen kälter wird und das erste "Last Christmas" im Radio gespielt wird, steht Weihnachten vor der Tür, und es ist an der Zeit, mit der Suche nach dem perfekten Geschenk für Freunde und Familie zu beginnen. Von Luxus bis Designer Fashion, Lifestyle & Sport bis hin zur Homeware bietet das Designer Outlet mit seinen 160 Stores Top-Angebote und eine Riesenauswahl - und das immer mit bis zu 70% Preisnachlass. Damit nicht genug: Besucher dürfen sich auf frischen Wind in einigen Shops freuen. Während Nike im neuen Look & Feel seinen einzigarten, brandneuen Flagshipstore auf rund 1.200 Quadratmeter präsentiert, überzeugt auch Marc O'Polo auf vergrößerter Fläche mit luxuriöser Freizeitmode.

Designer Outlet Parndorf – sicheres Shopping-Ambiente

Das Beste: Shopping ist im Designer Outlet Parndorf nicht nur angenehm, sondern es gilt vor allem „Sicherheit first“. Das bestätigt auch das Bureau Veritas - ein spezialisierter externer Prüf- und Inspektionszertifizierer, der das Designer Outlet kürzlich dafür auszeichnete, dass es alle staatlichen Vorschriften zur Verhinderung der Verbreitung des Virus vollständig erfüllt. Umfangreiche Hygienemaßnahmen wie bereitgestellte Händedesinfektionsmittel, visuelle Erinnerungen an die aktuellen Auflagen und das Tragen von Mund-und-Nasenschutz auf dem gesamten Gelände sorgen für sicheres Einkaufen.