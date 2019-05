Design und die Welt im Wandel

Alles neu im MAK DESIGN LAB

Das MAK DESIGN LAB setzt ab Ende Mai ebenfalls an diesen Schnittstellen an, um zu belegen, dass Design ein Motor des Wandels ist. Die neue Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und mit finanzieller Unterstützung des EU-Programms „INTERREG V-A Slowakei– Österreich“. Mit der Neuaufstellung gibt es erstmals ein permanentes Museumsangebot, das Themen und Ansätze der Vienna Biennale versammelt.

Ab 29. Mai zeigt das MAK DESIGN LAB Design zwischen Alltag, Gesellschaft, Digitalisierung und Klimawandel. Es will aufzeigen, wie Design ein Weg sein kann, Veränderung anzustoßen. Diese Potenziale zeigt die Ausstellung anhand von 500 Objekten, aber auch Werkzeugen, wissenschaftlichen Arbeiten und Technologien, die neue Wege ermöglichten und ermöglichen. Die Schau teilt sich auf acht Räume auf und ist in elf Themenbereiche unterteilt. Auf 2.000 Quadratmetern Schaufläche wird es zeitgenössische und historische Positionen zu sehen geben. Sie sollen verdeutlichen, wie sich Gestaltung verändert hat und wie Alltagsobjekte Wandel schon in vorigen Jahrhunderten mitbestimmten. Und wie sie das auch in Zukunft tun werden.

www.viennabiennale.org | www.mak.at