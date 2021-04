Der Traum vom Eigenheim im Wiener Umland

. Einige Kilometer weiter südlich lädt der reizvolle Kurort Baden mit seinem Beethovenhaus zu einem Tagesausflug ein. Etwa eine Stunde südöstlich von Wien ist der Neusiedler See, der größte Steppensee Mitteleuropas, gelegen. Hier befindet sich auch der Römersteinbruch St. Margarethen. Im Sommer finden im Steinbruch die bekannten Opernaufführungen statt.

Hausbau im Wiener Umland

Sie möchten Haus bauen in Wien oder im Wiener Umland? Viele Hausbaufirmen stehen zur Verfügung, um ein Fertighaus in Wien oder Umgebung zu errichten. Bedingt durch die Attraktivität der Stadt sind Grundstückspreise in der Regel deutlich höher als im Umland, der Hausbau in Wien daher kostspieliger. Die Bauordnung der Stadt Wien ist in einigen Aspekten fordernder als jene der angrenzenden Bundesländer Niederösterreich und Burgenland. Die Verkehrsanbindung aus der Wiener Umgebung ist sehr gut, viele Arbeitgeber ermöglichen mittlerweile das Arbeiten von zu Hause. Häufig ist es gar nicht mehr notwendig, direkt am Arbeitsort zu wohnen.