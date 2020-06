Der Schlüsseldienst Karlsruhe: Rasche Hilfe im Fall der Fälle

Nach dem ersten Erschrecken ist es umso besser, wenn Sie gut informiert sind, auf welchen Schlüsseldienst Sie Ihr Vertrauen setzen können. Aufsperrdienste gibt es viele, aber der Schlüsseldienst Karlsruhe hat sich in der Branche und in der Umgebung von Karlsruhe einen überaus guten Ruf erarbeitet. Er steht mit seinem 24 Std. Notdienst rund um die Uhr zur Verfügung und befreit Sie aus jeder noch so unangenehmen Situation.

Spätestens eine halbe bis eine dreiviertel Stunde nach ihrem Anruf sind die Experten bei Ihnen und öffnen überwiegend schadenfrei Ihr Schloss. Unsere Schlüsseldienst - Mitarbeiter sind gut ausgebildete Fachleute, die professionell, zielorientiert und preisgünstig ihre Türen aufschließen. Auch bei problematischen Türen und Toren finden wir eine Möglichkeit, die Sie zufriedenstellt. Die Mitarbeiter sind erfahren im Umgang mit Sicherheitstechnik, Alarmanlagen und anderen Sicherheitsvorkehrungen.

Aufgaben beim Schlüsseldienst Karlsruhe

Um einen Schlosswechsel oder eine erforderliche Reparatur kommen Sie manchmal nicht herum. Unsere kompetenten Monteure vom Schlüsseldienst Karlsruhe beraten Sie professionell und ausführlich, um die Unversehrtheit ihrer Wohnung zu bewahren. Der rasche Einbau wird fachgerecht vor Ort durchgeführt. Die Übergabe erfolgt rein und sauber.

Der Zylinder klemmt, der Schlüssel ist gebrochen oder ein neuer Schließzylinder wird benötigt. Für einen Wechsel des Schlosses oder eine Reparatur des Schlosses können die vielfältigsten Gründe bestehen. Sehr oft wird ein solcher Schritt nach einem Einbruch fällig. Unsere Fachleute analysieren die vorhandene Substanz und raten Ihnen, welche modernen und leistungsfähigen Systeme zur Sicherung Sie vor den zum Zutritt von unbefugten Personen schützen.

Als professioneller Aufsperrdienst in Karlsruhe können wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Produkten in den verschiedensten Preis- und Qualitätsbereichen anbieten. Die Beratung durch einen unserer Fachleute empfiehlt sich bei der großen Bandbreite an Produkten. Die Grundfunktion des Schließens erfüllen natürlich alle Produkte. Ihre individuellen Rahmenbedingungen liefern die Basis für die Vorauswahl der passenden Artikel. Unsere Monteure werden Sie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen, den Anforderungen und der Situation vor Ort beraten und sind ihnen bei der Entscheidungsfindung zum Produkt behilflich. Lassen Sie sich bei der Auswahl und der Entscheidung Zeit - wichtig ist dass Sie zufrieden sind und uns weiterempfehlen.

Schlüsseldienst Karlsruhe - Türöffnung ohne Spuren und Schäden

Bei der Öffnung von Haus- und Wohnungstüren unterscheiden wir zwischen der zugezogenen und der verschlossenen Tür. Für den ausgesperrten Bewohner ist beides natürlich dasselbe. Die zugezogene oder zugeschlagene Tür können wir innerhalb von nur wenigen Minuten aufschließen, während das ein- oder zweimal geschlossene Türschloss leider demontiert und wieder angebracht werden muss. Für den Bewohner ist es wesentlich, dass das Missgeschick ohne Spuren, Kratzer und sonstige Beschädigungen am Türblatt oder am Zylinder behoben wird. Denn Vermieter reagieren überaus empfindlich auf Beschädigungen an der Tür, die vom Mieter verursacht oder verschuldet werden.

Wir vom Schlüsseldienst Karlsruhe arbeiten immer stets mit speziellem Werkzeug, das zu den unterschiedlichen Marken an Türschlössern und Zylindern passt. Gemeinsam mit unserem Knowhow und der jahrelangen einschlägigen Erfahrung gelingt uns zu mehr als 90 Prozent ein Öffnen der Tür ohne Spuren oder Schäden. Da wir auch vollkommen diskret arbeiten, sieht und erfährt niemand von dem Problem mit der verschlossenen Tür.

Woran erkennt man einen seriösen Schlüsseldienst?

Leider hört man immer öfter Nachrichten über Schlüsseldienste, die exorbitant hohe Beträge verlangen und deren Leistung mehr als nur zu wünschen übrig lässt. Sie nutzen die Notsituation der Menschen aus.

Die Frage die sich viele stellen ist - “Woran kann man einen seriösen Schlüsseldienst erkennen?“ Ein guter Tipp ist, sich jetzt einen seriösen Schlüsseldienst zu suchen und nicht erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Die Telefonnummer kann man sich im Handy speichern und bei Bedarf abrufen.

Die vier Schritte sollte man beachten:

1. Einen ansässigen Schlüsseldienst rufen: Wenn möglich, sollte der Schlüsseldienst vor Ort ansässig sein. Denn in diesem Fall hat er einen Ruf zu verlieren. Außerdem wird er wohl kaum überhöhte Anfahrtskosten verrechnen können, wenn er um die Ecke wohnt. Zudem kann man dann persönlich vor Ort im Nachhinein noch etwas klären, falls doch noch etwas unklar ist.

2. Achte auf den Firmennamen: Es empfiehlt sich, nachzufragen, wo der Schlüsseldienst seine Niederlassung hat. Oftmals ruft man bei einer Vermittlung an, die den Auftrag dann weiterleitet. Diese Vermittlung verlangt vom eigentlichen Schlüsseldienst eine hohe Provision, die dieser natürlich an den Kunden weitergibt. Außerdem kann es geschehen, dass die Anfahrt deutlich weiter ist, als erforderlich. Da man aber anhand der Nummer oder dem Eintrag nicht unbedingt erkennt, ob es sich um die Zentrale handelt, lieber nachfragen.

3. Den Preis vorher abklären: Den Preis vorher am Telefon abklären - das ist einer der wichtigsten Punkte. Der Schlüsseldienst kann nicht zu 100 % sagen, was es kosten wird – aber er wird ziemlich genaue Richtlinien geben. Ein seriöses Unternehmen arbeitet mit Festpreisen. Deswegen wird er bereits am Telefon Auskunft darüber geben, was das in etwa kosten wird. Wenn man nicht ein ganz spezielles Schloss eingebaut hat, wird die Aussage auch in etwa zutreffen. Unseriöse Schlüsseldienste erkennt man daran, dass sie sich um solche Aussagen drücken. Sie versuchen, es zu vermeiden Aussagen zu treffen, um später richtig abzusahnen.

4. Wenn der Monteur da ist: Wenn der Monteur eingetroffen ist, sollte man Folgendes auf jeden Fall vor Arbeitsbeginn abklären:

Welche Arbeiten sollen erledigt werden. Ist die Türe nur zugefallen, aber nicht abgeschlossen, reicht es üblicherweise aus, wenn mittels einer Drahtöffnung geöffnet wird.

Akzeptiere nur den im Vorhinein vereinbarten Preis. Wenn der Preis sich deutlich unterscheidet muss es eine Begründung dafür geben.