Der neue Poysdorfer Christkindlmarkt hat vieles zu bieten

Am Wochenende des 30. Novembers und 1. Dezembers gibt es an über 30 weihnachtlichen Ständen hochwertige Kunsthandwerksprodukte sowie Weinviertler Schmankerl und kulinarische Köstlichkeiten. Im idyllischen Freigelände der WEIN+TRAUBEN Welt im Vino Versum Poysdorf erstrahlt ein 7 Meter hoher Christbaum in festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Auf der Christkindlmarkt-Bühne werden die Besucher am Samstag ab 17.30 Uhr von der Poysdorfer Big Band schwungvoll auf Weihnachten eingestimmt. Um 19.30 Uhr startet das große „SWINGING CHRISTMAS KONZERT“ mit den bekannten regionalen Musikern Michael Jedlicka, Gerhard Weissenböck und Andreas Schacher. Am Sonntag, den 1. Dezember, spielt Hannes Wiesinger um 17.30 Uhr „Lieder zum Weihnachtsbraten“ und wird dabei von Carina Wiesinger am Klavier begleitet.