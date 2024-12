Mit dem neuen DenizSmart Konto bietet die DenizBank AG ein Girokonto, das sich flexibel sowohl für den täglichen Zahlungsverkehr als auch als Pensionskonto eignet. Es vereint niedrige Kosten mit hoher Sicherheit und richtet sich an Kunden, die Wert auf einfache Handhabung und moderne Funktionen legen. Ob für Gehaltseingänge, Überweisungen oder die monatliche Pension – das Konto passt sich vielseitig den Bedürfnissen des Alltags an. Die intuitive Nutzung wird durch das Online-Banking und die praktische DenizMobile App unterstützt, mit denen Kunden jederzeit ihre Finanzen im Blick behalten. Zudem ist eine kostenlose Debit Mastercard mit kontaktloser Bezahlfunktion enthalten, die in der Eurozone gebührenfreie Bargeldabhebungen ermöglicht. Ein Rundum-Paket, das Komfort und Flexibilität bietet.

INDIVIDUELLE BETREUUNG. Mit dem neuen DenizSmart Konto legt die DenizBank AG nicht nur Wert auf Flexibilität und moderne Funktionen, sondern auch auf persönlichen Service. In ihren elf österreichischen Filialen stehen kompetente und transkulturell geschulte Mitarbeiter bereit, die individuelle Beratung und Unterstützung in mehreren Sprachen bieten. Dieser direkte Kontakt ist besonders wertvoll für Kunden, die persönliche Ansprache bevorzugen – etwa ältere Menschen, die mit digitalen Lösungen weniger vertraut sind. Auch jüngere Nutzer profitieren von der Möglichkeit, unkompliziert Anliegen vor Ort klären und persönliche Beratung in Anspruch nehmen zu können. Neben den Serviceleistungen punktet das DenizSmart Konto durch transparente Konditionen: Für 15 Euro Kontoführungsgebühr pro Quartal erhalten Kunden eine klare Kostenübersicht und ein Konto, das sich ideal für den täglichen Zahlungsverkehr und als Pensionskonto eignet.

GARANTIERT SICHER. Die DenizBank bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, die auf verschiedenste Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Neben dem DenizSmart Konto umfasst das Angebot Sparprodukte, kostengünstige Überweisungen, insbesondere in die Türkei, sowie Tages- und Festgeldkonten, die flexible Anlagestrategien für kurz- und langfristige Ziele ermöglichen. Damit richtet sich das Portfolio an eine breite Zielgruppe: von jungen, sparbewussten Kunden, die Wert auf transparente Konditionen legen, bis hin zu Senioren, die auf Stabilität und Zuverlässigkeit setzen. Auch jene, die regelmäßig Geld ins Ausland senden, profitieren von den speziellen Überweisungsmöglichkeiten.