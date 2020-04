Den Urlaub im Garten genießen

In herausfordernden Zeiten wie diesen gibt es einschneidende Maßnahmen und Beschränkungen, die jeden Einzelnen betreffen – wie geht SunSquare mit dieser neuen Situation um?

Robert Kautzky: SunSquare fertigt seit 1993 motorbetriebene, vollautomatische und maßgefertigte Sonnensegelanlagen. Heute sind wir ein weltweit agierendes Unternehmen – mit Fokus auf Europa, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA. Durch unsere internationalen Vertriebspartner erleben wir die Pandemie in den verschiedensten Facetten. An unserem Standort in Tulln konnten wir uns auf die behördlichen Corona-Vorschriften gut einstellen. Die Anwesenheit der Mitarbeiter vor Ort wurde reduziert, wo es möglich war, wurde auf Homeoffice umgestellt. Desinfektionsmittel und Schutzmasken wurden verteilt und unsere Teams in Vertrieb, Produktion und Montage arbeiten in Schichten.

Macht Vertrieb in Zeiten von Corona Sinn?

Natürlich macht Vertrieb Sinn – gerade für uns als Unternehmen mit einem Exportanteil von über 70 %. Wir verzeichnen derzeit einen leichten Rückgang an Anfragen aus den Exportländern. Die Lage in Österreich ist noch stabil, wir rechnen mit einer Saisonverschiebung. Die Menschen erleben ihren Freiraum heuer intensiver und investieren daher auch überdurchschnittlich in ihren Besitz – vor allem im privaten Freiraum.

Wir sind stolz auf unsere Partnerbetriebe, die aktiv SunSquare-Anlagen planen und verkaufen und zusätzlich karitativ tätig sind. Franco Vizzi in Palermo näht etwa Mund-Nasen-Schutzmasken und vergibt diese gemeinsam mit Essenspaketen an Bedürftige aus. Lee Miller in New York fertigt Gesichtsschutz an und verteilt diese gratis an Krankenhäuser in New York State. Neben all den furchtbaren Nachrichten, die uns täglich begleiten, fühlen wir uns optimistisch, diese herausfordernde Phase gemeinsam bewältigen zu können und werden gestärkt in die kommende Saison starten.

Ist eine Planung möglich?

Ja, die Abstimmung mit dem Kunden erfolgt telefonisch und durch Fotos. So erarbeiten wir Vorschläge in Form von Fotomontagen und 3D-Darstellungen, bis wir zu einer Lösung kommen.