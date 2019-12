Dem Meister auf der Spur: Beethoven im Haus der Musik

Die Führungen richten sich an Einsteiger und an mit Beethoven Vertraute, an Erwachsene wie an Jugendliche. Natürlich gibt es auch Programm für Kinder.

„Hör auf Ludwig!“ heißt eine interaktive Kinderführung, die Ludwig van Beethovens Musik und Leben Kindern zwischen sechs und elf Jahren näherbringt. Spielerisch finden Kinder dabei heraus, was so besonders an Beethoven war und ist. Vor allem seine Musik lernen sie dabei genauer kennen.

Inside Beethoven

Im Innenhof des Haus der Musik wird es zwei Sonderausstellungen geben: eine skulpturale des ungarischen Bildhauers Marton Barabas und eine in Kooperation mit dem Beethoven-Haus Bonn, die Leonard Bernsteins Interpretation von Beethovens Werk behandelt. „Inside Beethoven! – Das begehbare Ensemble“, ein Projekt der Musik-Hochschule Detmold, ist ebenfalls zu Gast und lässt Besucher in Beethovens Musik eintauchen. Dabei erfahren sie, wie es sich anfühlt, Teil eines Musik-Ensembles zu sein: In einem als Bühne inszenierten Raum kann man dank ausgefeilter Akustik erleben, wie Musiker sich und ihre Kollegen hören, während sie spielen.