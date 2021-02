Das Ende der Marmelade ist der Anfang vom Recyceln

Was hat Ihr Marmeladenglas mit Ihrem Laptop zu tun?

Was aber tun, wenn die Marmelade, die niemals geöffnet wurde, das Mindesthaltbarkeitsdatum um Meilen überschritten hat? Oder das halbvolle Pesto in allen Farben leuchtet, weil es seit einem halben Jahr in der hintersten Ecke des Kühlschranks vergessen wurde? In dem Fall ist Tapferkeit gefragt. Bewaffnet mit einem Löffel oder einem Stück Küchenrolle ist auch dieser Kampf zu gewinnen: Inhalt rausputzen und das Glas zum Glascontainer bringen. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach: Aus jedem richtig entsorgten Marmeladenglas wird wieder ein neues Marmeladenglas, oder ein Gurkenglas oder eine Sektflasche.