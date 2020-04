Das Ende der Langeweile

Was, wenn es eine neue Entertainmentplattform gäbe, die aufregende Reportagen, Sportformate, Gaming-Sendungen und US-Shows zeigt, die im österreichischen Fernsehen & Streaming noch nie zu sehen waren? Klar, wir würden sie ausprobieren. Was, wenn es da Reportagen über ausgefallene Sexpraktiken und Fetische der Österreicherinnen und Österreicher gäbe? Wir würden reinklicken und danach eventuell unsere Browser-History löschen.

Von Gesellschaftspolitik bis zu Gaming-Sendungen

Was, wenn wir da Shows bingen könnten, die wichtige gesellschaftspolitische Themen so erklären, dass man innerhalb von kürzester Zeit zum Experten werden könnte? Wir wären anfangs skeptisch, würden uns dann von einer der Episoden von „The Big Simple“ überzeugen lassen und bei der nächsten virtuellen Diskussion mit Quarantäne-Leidensgenossen als besonders schlauer Gesprächspartner auftreten. Was, wenn es auf einen Klick eine riesige Auswahl an neuen und spannenden Shows gäbe und wir nicht zwischen einer Vielzahl von mittelmäßigen Unterhaltungsformaten gelangweilt hin- und herschalten müssten? Gute Nachrichten! Es gibt diese Plattform und damit ein Ende der Langeweile.

Sex, Sport, South Park – A1now für alle kostenlos!

A1now ist neuer Content-Anbieter in Österreich und für alle kostenlos on demand auf a1now.tv verfügbar. Wer das hauseigene TV-Paket über A1 bezieht, kann A1now im A1 Xplore TV auf dem Sender 0 empfangen. Von absurden Dating-Reportagen (Swipe Show) über Dokumentationen, die die österreichische Sexualität beleuchten (Kinky Land), bis hin zu fiktiven Krimiserien mit Kultpotenzial (Nightshift), abenteuerlichen Dokus über Extremsportler (Freeski Sessions) oder US-Shows, die die Welt bewegen (Epic Exploring, Awkward, South Park). A1now macht ungefähr so viel gute Laune wie die besten Quarantäne-Memes auf Instagram. Jetzt mal ausprobieren. Lohnt sich.