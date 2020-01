Das Elefanten-Abenteuer im Dschungel von Thailand

Bevor wir uns den Elefanten nähern, dürfen wir ihnen am Ufer eines Teichs beim Baden und Plantschen zusehen. Die Tiere tauchen unter, wälzen sich im Schlamm – ich sehe ihnen an, dass sie das kühle Nass genießen. „Das Baden ist für die Elefanten lebensnotwendig“, sagt Gami. „Ihre Haut ist so dick, dass sie sehr schnell überhitzen.“

Nach dem Baden geht es in die „Waschstraße der Elefanten“, und nach anfänglicher Einschulung und respektvollem Zögern kommen wir den Elefanten nun ganz nahe, spritzen sie mit dem Schlauch ab, schütten Wasser aus Kübeln auf sie und schrubben sie mit den Kokosfasern. „Ihr dürft richtig fest schrubben, sonst spüren die gar nichts“, sagt Gami. Und streicheln dürfen wir sie auch. Fühlt sich ziemlich rau an so ein Elefant, und der Rüssel erinnert auch beim Angreifen ein bisschen an einen Staubsauger.

Nach dem Elefanten waschen bereiten wir unseren neuen Freunden ein feine Mahlzeit zu – aus Bananen, Ananas, Bambus, Gras – und ein „Superfood“ aus Tamarinde Reissamen und Salz, eingewickelt in ein Bananenblatt. So schnell kann ich gar nicht schauen, hat die Elefantendame schon geschickt mit ihrem Rüssel mein Futter gepackt, zum Maul geführt und vespeist. „Das ist für die Elefanten nur ein Snack – die Tiere essen bis zu 250 Kilogramm am Tag“, erzählt Gami. Mehr über das Elefanten-Abenteuer sehen Sie im Video.