DAS alpine Wellnesshotel in Schladming-Dachstein

Alpine Abenteuer abseits des Alltags

Direkt vom Hotel Höflehner gelangen Sie in das Naturparadies Schladming-Dachstein, das alles bietet, was das alpine Herz begehrt: wunderschöne Wanderwege, Rad- und Mountainbikestrecken und herrliche Aussichten über das Ennstal. Neben den vielfältigen Möglichkeiten, in der Natur Sport zu betreiben, können Sie sich im Yoga-Haus mit Fitnessterrasse auf die Reise zu entspannter Zufriedenheit begeben.