Darf’s ein bisserl mehr sein?

Volle Energie für Klimaschutz

Neben der individuellen Betreuung ist die Regionalität für Stanzl ein entscheidendes Argument: Energie aus Wien für Wien – und zwar klimafreundlich! Bis 2030 investiert Wien Energie 1,2 Milliarden Euro in den Klimaschutz und sorgt gleichzeitig mit seinen Kraftwerken schon heute dafür, dass Strom und Wärme in der wachsenden Millionenstadt immer verfügbar sind. Auch beim Umstieg auf erneuerbare Energielösungen unterstützt Österreichs größter Energiedienstleister Unternehmen, plant für sie klimafreundliche Wärmekonzepte, schließt Fernkälte an und errichtet Photovoltaikanlagen. Das schätzt die langjährige Wien Energie-Kundin Karin Doll, Inhaberin von Doll’s Blumen in der Josefstadt: „Die stecken ihre Energie in Klimaschutz. Und die Natur ist mir halt sehr wichtig“.