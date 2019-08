Damit der Nacken nicht mehr schmerzt

Achten Sie einmal darauf: Beim Blick aufs Smartphone oder den Computer senken die meisten von uns nicht nur ihre Augen, sondern neigen den ganzen Kopf. Was für uns eine selbstverständliche Bewegung ist, ist für die Muskulatur ein enormer Kraftakt. Statt der üblichen vier bis sechs Kilogramm muss der Nacken in dieser Position ganze 20 Kilogramm stützen. Die Folgen sind oft Verspannungen. Das Phänomen durch Smartphones ist heutzutage so verbreitet, dass Mediziner ihm einen eigenen Namen gaben: Handynacken.