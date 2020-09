Daheim laden und losfahren

Kaffee genießen und weiterfahren

Sollte man trotzdem mal weitere Strecken in der Stadt zurücklegen müssen, kann man sich auf ein immer größeres Netz an Stromtankstellen verlassen. In Wien sind es im öffentlichen Bereich bald 1.000 solcher Ladestellen. „Wird der Strom knapp, ist Wien Energie zur Stelle. An fast jeder Ecke steht in Wien mittlerweile eine öffentliche E-Ladestelle. Dort können E-Autos unkompliziert und umweltfreundlich mit Ökostrom getankt werden“, so Strebl. Die dadurch entstehende Wartezeit kann sinnvoll genutzt werden. „Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Vom Kaffeehaus-Tratsch über einen Lauf in einem der zahlreichen Parks bis zum Geschäftsessen beim Italiener: Während des Ladens gewinnt man Zeit für andere Aktivitäten in der Stadt. Und dann steigt man einfach ein und fährt vollgeladen weiter.“