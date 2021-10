Jetzt den Wohnkredit-Check machen

Noch sind die Zinsen tief, aber die Inflation ist im August in Österreich bereits auf 3,2 Prozent gestiegen und es mehren sich die Anzeichen, dass die EZB die Zinsen bald wieder anheben wird. Wer sich günstige Kreditzinsen auch für die Zukunft sichern will, sollte jetzt zuschlagen und umschulden. Hier zwei Gründe, warum ein Immobilien-Kreditcheck jetzt lohnt.

1. Fixzinskredite sind noch günstig zu haben und das auch auf lange Laufzeiten

Variabel verzinste Kredite sind jetzt bereits ab 0,50 Prozent Effektivzinssatz zu haben. Eine erhöhte Inflation führt erfahrungsgemäß auch zu einem Anstieg der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, wodurch variable verzinste Kredite empfindlich verteuert werden.

Alexander Meixner, Prokurist des österreichischen Kreditvergleichsportals Creditnet.at: „Blickt man 20 Jahre zurück, dann erkennt man, dass der Drei-Monats-Euribor, der heute im besten Fall mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent als Basis für variabel verzinste Kredite fungiert, erst die vergangenen zehn Jahre unter zwei Prozent notiert. Davor pendelte der Interbanken-Zinssatz zwischen zwei und fünf Prozent. Ein schneller Anstieg in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten, aber was in zehn oder gar 20 Jahren ist, weiß heute niemand.“ Wer heute also einen neuen Kredit aufnimmt, sollte sich auf jeden Fall einen Fixzinskredit mit Konditionen bei 25-jähriger Laufzeit von 1,5 Prozent Effektivzinssatz sichern.