Nachhaltiges Controlling: „Man kann die Welt ein Stück besser machen“

Nachhaltigkeit ist vor allem deshalb wichtig, weil sich alle Ressourcen verknappen. Das beginnt in der Landwirtschaft, wo die Böden durch die Spritzmittel nicht mehr so nährstoffreich sind wie früher. Aber es betrifft auch Ressourcen, die für uns näher sind – beispielsweise die Mitarbeiter:innen. Wir sehen seit Jahren, dass qualifizierte Mitarbeiter:innen immer schwerer zu finden sind. Man muss darauf achten, dass man ihnen ein gutes Umfeld bietet, in dem sie sich sicher fühlen, ihren beruflichen und familiären Alltag unter einen Hut bekommen, wo es um Chancengleichheit geht und auch darum, vor Diskriminierung zu schützen. Ich glaube, das war schon immer wichtig. In letzter Zeit ist es vielen aber noch einmal bewusster geworden, dass es langfristig erhebliche Vorteile für jedes Unternehmen bringt.

Damit ist auch Philipp Walter , Leiter des Finanz- und Beteiligungsmanagements bei der Wien Holding GmbH , vertraut. Wir haben nachgefragt, wie der Finanzprofi in Sachen Nachhaltigkeit den Überblick behält und was er all jenen rät, die sich mit dem Thema genauer befassen möchten.

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denken die meisten von uns in erster Linie an Mülltrennung, recycelte Kleidung, Öko-Strom oder die Vermeidung von Kunststoff. Aber auch im Finanzsektor ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. CSRD-Verordnung, ESRS-Standards oder EU-Taxonomie: Die Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen werden immer größer und damit auch vielfältiger. Den Überblick zu behalten, welche Verordnungen das eigene Unternehmen betreffen, fällt nicht immer leicht.

Vor kurzem haben Sie den Lehrgang Certified ESG & Sustainability Professional am Controller Institut absolviert. Warum haben Sie sich für diese Weiterbildung entschieden?



Als Wien Holding sind wir ab dem Jahr 2025 berichtspflichtig und wollten deshalb unsere Kompetenzen in diesem Bereich ausbauen. Letzten Endes geht es darum, dass wir einen Weg skizzieren können, wie wir das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Aspekten und Facetten in unserem Konzern bestmöglich implementieren können. Das beinhaltet Reporting-Prozesse, die ESG-Steuerung sowie die Erstellung einer Roadmap, um das Thema auch möglichst rasch im Konzern integrieren zu können. Meine Erwartungen sind dabei voll und ganz erfüllt worden: Die Vielzahl an Verordnungen, die sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit laufend verändern, waren für mich ein neues Themenfeld. Es hat mich überrascht, dass man in so kurzer Zeit einen so hochwertigen Lehrgang zur Verfügung stellen kann.

Was waren Ihre größten Learnings aus dem Lehrgang?

Das ist vor allem der Überblick, den ich über eine sehr komplexe Materie gewonnen habe. Die vielen unterschiedlichen Verordnungen, die es gibt – die CSRD-Verordnung, die ESRS-Standards, das Thema der EU-Taxonomie und vor allem die Unterschiede in den verschiedenen Rechtsbereichen – ich habe gelernt, wie es möglich ist, das Thema der Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen in allen Bereichen integrieren zu können. Man hat mit dem Thema der Nachhaltigkeit die Möglichkeit, die Welt im eigenen Unternehmen ein bisschen besser zu machen. Das ist etwas, das einem durch den Lehrgang erst so richtig bewusst wird. Für jede:r Mitarbeiter:in ist es ein kleiner Erfolg, wenn sie oder er durch eine der Maßnahmen Ressourcen sparen kann. Und wenn es den Mitarbeiter:innen gut geht, dann hat das für alle positive Konsequenzen.