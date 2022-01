Controller Institut: Neuer Lehrgang zum Certified ESG & Sustainability Professional

Wie machen es eigentlich andere Unternehmen? Die Suche nach Benchmarks und Peer-Erfahrungen gestaltet sich bei neuen Themen oftmals als schwierigste Herausforderung. Im Lehrgang gibt es ein komplettes Modul, in dem die Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, von Erfahrungen ihrer Peers zu lernen. Best-Practice-Beispiele von Greiner oder der Österreichischen Post stehen hier im Fokus.



„Absolvent:innen des Lehrgangs haben einen ganzheitlichen Überblick, welche Herausforderungen auf den CFO-Bereich im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zukommen“, sagt Prof. Katrin Hummel, Professorin für Accounting und Reporting an der Wirtschaftsuniversität Wien und Lehrgangsleiterin. „Sie kennen insbesondere die aktuellen regulatorischen Anforderungen und können diese erfolgreich im Unternehmen umsetzen.“ Hierfür erwerben sie in der Ausbildung die Kompetenzen, die für den Aufbau der internen Prozesse und Strukturen erforderlich sind. Typisch für den CFO-Bereich seien fundierte Kenntnisse der notwendigen Daten und KPIs und deren Integration ins Kerngeschäft. Dies ist essentiell, um als Unternehmen optimal die Herausforderungen managen zu können.