Sustainability 2.0: Soziale Erweiterung der ökologischen Nachhaltigkeit

In der Dialogreihe Coca-Cola Real Talk in Kooperation mit dem KURIER und dem Nachrichtenmagazin profil diskutieren Expert:innen gemeinsam über genau dieses Thema: die soziale Evolution der ökologischen Nachhaltigkeit.

Neue Gesetzgebung in Sachen Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde und macht mittlerweile vor kaum einer Branche mehr Halt. Oft wird sie dabei mit Umweltschutz in Zusammenhang gebracht bzw. damit gleichgesetzt. Tatsächlich geht Nachhaltigkeit aber über diese Komponente weit hinaus.

Diese Fragen und viele mehr werden am 7. Mai um 17:30 Uhr im Coca-Cola Real Talk diskutiert. Mit dabei sind hochkarätige Expert:innen wie beispielsweise Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich, oder Gabriele Faber-Wiener, Leiterin Center for Responsible Managment. Moderiert wird die spannende Diskussionsrunde von Sandra Baierl, KURIER.

Verkaufen sich sozial gerechte Produkte besser? Kann man soziale Gerechtigkeit per Gesetz herbeiführen oder wird damit bloß ein Bürokratiemonster geschaffen? Welche Initiativen bewirken tatsächlich etwas und machen sozial nachhaltige Maßnahmen bei den Konsument:innen wirklich den Unterschied?

Real Talk ist eine europaweite Veranstaltungsreihe von Coca‑Cola. In regelmäßigen Diskussionsformaten mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich Coca‑Cola selbstkritisch Fragen zum Thema Nachhaltigkeit, dem eigenen Portfolio und der unternehmerischen Verantwortung.

Dann schalten Sie ein am Dienstag 07. Mai ab 17:30 hier auf kurier.at/coca-cola-real-talk-sustainability .

Herbert Bauer , General Manager Coca-Cola HBC Österreich Cordula Cerha, Handelsexpertin, Institut für Retailing und Data Science (RDS), WU Wien Gabriele Faber-Wiener, Leiterin Center for Responsible Management Christian Horak, Managing Partner EY Parthenon Strategy Matthias Nadrag, Gründer und Geschäftsführer enixi; Initiator energiespenden.at Special Guest: Christoph Neumayer | Generalsekretär Industriellenvereinigung

Wie nachhaltig sind Sie?

Coca-Cola geht mit seinen Maßnahmen immer wieder einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft. Aber wie stehen Sie zum Thema Nachhaltigkeit? Sind Sie bereit, diesen Weg mitzugehen? Oder schlummern in Ihnen noch Zweifel an der Umsetzung?

Machen Sie bei der Umfrage mit und zeigen Sie uns, was Sie denken!