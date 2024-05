Coca-Cola Real Talk: Gemeinsam den Mehrweg gehen

Nachhaltigkeit ist ein Thema, an dem keine Branche mehr vorbei kommt, auch der Handel nicht. Es ist mit Dringlichkeiten und Umweltschutzaspekten verbunden, geht in Wahrheit aber noch viel weiter. Denn auch die soziale Tragweite spielt dabei eine große Rolle. Aktuelle Gesetzgebungen verpflichten Unternehmen nicht nur ökologische Regularien einzuhalten, sondern, zugunsten der Nachhaltigkeit, ihre sozialen Aktivitäten zukünftig detailliert zu dokumentieren. Das reicht von den Arbeitsbedingungen über das soziale Engagement bis hin zum ethischen Handeln entlang der Lieferkette. In der Dialogreihe Coca-Cola Real Talk in Kooperation mit dem KURIER und dem Nachrichtenmagazin profil diskutierten Expertinnen und Experten gemeinsam über die zukünftigen Herausforderungen für Unternehmen und die soziale Evolution der ökologischen Nachhaltigkeit.

Mehrweg

Ein Schritt in eine nachhaltigere Zukunft sind Mehrwegflaschen, also Flaschen, die mehrmals wiederverwendet und neu abgefüllt werden können. Mittlerweile gibt es verbindliche Mehrwegquoten, die von Firmen erfüllt werden müssen. Es gehe dabei aber um weit mehr als nur um die Erfüllung von Vorschriften, sondern auch um ein starkes Konsumentenbedürfnis, wie Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich, in den letzten Monaten beobachten konnte. Nach der Einführung von neuen Mehrwegflaschen, unter anderem bei Coca-Cola und Coca-Cola Zero, konnte klare Zustimmung auf Konsumentenseite beobachtet werden. „Uns freut es sehr, dass wir damit starke Impulse setzen können. Wir konnten beobachten, dass sich das Angebot in sehr kurzer Zeit enormer Beliebtheit erfreut“, erklärt Bauer im Talk. Doch auch wenn bei den Menschen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit da ist, wird die Umstellung für den Handel dennoch alles andere als einfach, attestiert Cordula Cerha, Handelsexpertin vom Institut für Retailing und Data Science (RDS) an der WU Wien. Zum einen müssten Prozesse neu gedacht werden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Zum anderen ist die große Aufgabe des Handels, den Menschen diese Verhaltensänderung beim Einkaufen zu erklären und beizubringen. „Am besten funktioniert dies, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten einen echten Nutzen sehen und verstehen, worum es dabei geht bzw. was sie damit beitragen können“, so die Expertin.

Die Verantwortung alleine auf die Konsumentenseite abzuwälzen, reicht Gabriele Faber-Wiener, Leiterin des Center for Responsible Management, aber nicht aus. Sie sieht auch die Unternehmen in der Pflicht: „Letztlich geht es darum, dass Unternehmen die Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Produkte auf die Gesellschaft übernehmen.“ Eine Kritik, die Bauer zum Teil versteht, aber ergänzen will: „Es geht um das Miteinander. Wir müssen als Industrie Lösungen und Infrastruktur bieten. Ich glaube, im Rahmen des Pfandsystems sind wir in der Lage, das zu tun. Aber an einem gewissen Punkt braucht man auch die Konsumentinnen und Konsumenten.“