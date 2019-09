Cinderella, eine Peepshow und Line Dance für alle!

Die Freude an der Bewegung liegt Ihnen im Blut? Sie möchten etwas Einzigartiges, Gemeinschaftliches erleben und sind zufällig auch noch zwischen 10 und 99 Jahre alt? Das Festspielhaus St. Pölten sucht 150 tanzbegeisterte Laien für die Teilnahme am großangelegten Tanzprojekt „Le Grand Continental“. Von Mitte März bis Ende Mai 2020 wird in einem Probenprozess unter der Leitung des kanadischen Star-Choreografen Sylvain Émard das spektakuläre Finale am 05. Juni 2020 erarbeitet: Der Festspielhaus-Vorplatz wird zur riesigen Open-Air-Bühne für Émards charakteristische Liaison aus Line Dance und zeitgenössischem Tanz. Keine Vorkenntnisse notwendig! Anmeldungen zu den Castings von 20.-24. Jänner 2020 werden ab sofort unter festspielhaus.at/alletanzen entgegengenommen.