Sicheres und einfaches Weihnachts- Online-Shopping mit card complete

Card complete, mit 1,3 Millionen KarteninhaberInnen und einem flächendeckenden Netz von Akzeptanzstellen Österreichs größter Komplettanbieter von bargeldlosen Zahlungsdienstleistungen, bietet das sicherste Online-Zahlungsmittel. Damit ist card complete ein Garant für sichere Online-Zahlungen und den bevorstehenden Online-Weihnachtsshoppingerlebnissen rund um den Black Friday und Cyber Monday stehen also nichts im Weg.

Am Black Friday, dieses Jahr am 26. November, sowie Cyber Monday am 29. November lockt der Handel mit unschlagbaren Schnäppchen, Deals und Rabatten. Ideales Zahlungsmittel für alle Weihnachtseinkäufe ist die Kreditkarte von card complete. Bei Online-Einkäufen ist man damit auf der sichersten Seite: