„Shop and fly away“ mit card complete

Alle Miles & More Privatkarteninhaberinnen und -inhaber genießen in der complete World gleich zu Beginn die besonderen Vorteile des höchsten Status-Levels, Superior. Damit stehen ihnen sofort alle Angebote offen. Entweder man steigt gleich direkt von der complete Control App in die complete World ein oder alternativ auch über das complete Control Online-Portal unter www.completeworld.at.