Schenken und unterstützen mit card complete

„Als österreichischer Leitbetrieb sehen wir es in der aktuell so schwierigen Situation als unsere Verantwortung etwas für die heimische Tourismus-, Hotellerie- und Gastronomiebranche zu tun“, sagt Petra Schmidt, und ergänzt „card complete verfügt auf der einen Seite über 1,2 Millionen Kreditkartenkundinnen und -kunden und auf der anderen Seite über ein österreichweites Netzwerk an Partnerbetrieben aus der Tourismus-, Hotellerie- sowie Gastronomiebranche. Mit unserer höchst erfolgreichen complete World Plattform bieten wir eine perfekte Schnittstelle, um diese beiden Gruppen zueinander zu bringen und hier die Inlandsnachfrage anzukurbeln.“

card complete Kundinnen und Kunden haben besonders jetzt zu Weihnachten die Chance, genussvolle, erlebnisreiche oder entspannenden Momente in der heimischen Tourismusindustrie, Hotellerie oder Gastronomie zu schenken und diese damit gleichzeitig zu unterstützen.