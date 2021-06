Boom um bargeldloses Zahlen: So profitieren Sie von der Kreditkarte

Wie erklären Sie sich den enormen Boom um bargeldloses Zahlen? Avanciert die Kreditkarte zum Hauptzahlungsmittel im Alltag?

Petra Schmidt: Weltweit ist ein hoher Anstieg des bargeldlosen Zahlens zu verzeichnen. Die Pandemie hat diese Entwicklung eindeutig beschleunigt und diesen Boom auf zwei Arten maßgeblich beeinflusst: Einerseits hat sich durch die Schließung der Geschäfte ein Teil des Handels in den Online-Bereich verlagert und andererseits haben viele Menschen bei Zahlungen in Supermärkten, Apotheken oder auch beim Lieferservice bevorzugt kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten verwendet. In beiden Fällen kommen die Stärken einer Kreditkarte als Zahlungsmittel im Alltag voll zum Tragen – einfache und sichere Bezahlung, die in Verbindung mit unserer Echtzeit-Transaktionsüberwachung und unmittelbarer Push-Benachrichtigung den Kunden jederzeit die Kontrolle über die Nutzung ihrer Karte ermöglicht.