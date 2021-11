Bargeldlos: „Corona war der Turbo fürs Online-Bezahlen“

Laut einer SPECTRA-Umfrage haben 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher 2020 öfter online eingekauft als zuvor und 94 Prozent haben auch vor dies in Zukunft zu tun. Gleichzeitig fragen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten, wie sicher das Bezahlen im Internet ist. Ein Gespräch mit Robert Wieselmayer, CEO von card complete, Österreichs größtem Komplettanbieter bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten.

Herr Wieselmayer, werden wir nach dem Ende der Pandemie wieder zum Bargeld zurückkehren, oder müssen wir uns von Münzen und Scheinen verabschieden?

Robert Wieselmayer: Beide Bezahlmöglichkeiten werden auch in der Zukunft ihre Berechtigung haben, aber es wird eine deutliche Verschiebung hin zum bargeldlosen Zahlen geben. Das hat zwei Hauptgründe: Einerseits werden bargeldlose Zahlungsarten immer kundenfreundlicher – denken Sie nur an Online-Einkäufe, die man direkt auf seinem Smartphone mittels Fingerabdruck oder der Face-ID freigeben kann – andererseits verändert sich unser Einkaufsverhalten rasend schnell. Im letzten Jahr haben über 60 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher und über 80 Prozent aller unter 35-Jährigen online eingekauft und vier von zehn Menschen nutzen hierzulande bereits kostenpflichtige Streamingdienste, bei denen man sein digitales Zahlungsmittel hinterlegen muss. Dieser Bereich wächst, wie uns die Nutzungsdaten aus anderen Ländern zeigen, rasant. Während hier pro Kopf 214 bargeldlose Transaktionen stattfinden, sind es in den nordischen Ländern bereist 500. In dieser Welt kommt man mit Bargeld nicht weit, weil man damit nicht bezahlen kann. Und Kreditkarten sind das sicherste Zahlungsmittel im Netz!