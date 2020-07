So geht Urlaub in der Region Eisenstadt-Leithaland

Das imposante, barocke Schloss Esterházy bildet den perfekten Ausgangspunkt für eine Erkundungstour durch die Region Eisenstadt-Leithaland. Kulturliebhaber begeben sich auf die Spuren des großen Komponisten Joseph Haydn, der 30 Jahre lang am Hofe Esterházy wirkte. Mit Elektro-Antrieb und flott düst man auf dem Segway durch die verträumten Gassen und entdeckt geheimnisvolle Ecken der Landeshauptstadt. Eisenstadt verbindet die besten Elemente von ländlichem Flair und städtischen Strukturen. So fühlen sich alle gut aufgehoben und können den Urlaub abseits von Stress und Hektik in vollen Zügen genießen.