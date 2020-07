Illmitz – Natururlauben im Nationalpark

Illmitz - Der Strand im Nationalpark

Das Strandbad liegt direkt am „Neusiedler See Radweg“, hier hält auch die Fahrradfähre zur Überfahrt an das andere Ufer. Wer eine große Radtour hinter sich hat, einen langen Tag mit Fernglas zwischen Vögeln, Lacken und Feldern oder einfach nur ausspannen möchte – ein Besuch im Illmitzer Seebad ist immer erfrischend.