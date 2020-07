Bernstein Trail: Wer Geschichte erleben will, muss (weit-)wandern!

Die Römerstadt in Carnuntum bildet den Ausgangspunkt der Wanderung, anschließend führen 13 Etappen durch beeindruckende Landschaften und vorbei an kulturell bedeutsamen Schauplätzen. Das milde pannonische Klima und moderate Steigungen erlauben zudem eine besonders lange Wandersaison. Von der Steppe des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel, über originale Trassen der ehemaligen Handelsstraße bis hin zu Kulturstätten in Ungarn und der sanft hügeligen Weinregion des Südburgenlandes verläuft die gut beschilderte Strecke durch das jüngste Bundesland und über die Grenzen Österreichs. Ziel sind die römischen Ausgrabungen in St. Martin an der Raab.