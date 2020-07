Abwechslungsreich & ursprünglich: Der südlichste Zipfel des Burgenlandes

Eine einzigartige Mischung aus sanft hügeliger Landschaft, beständigem Sonnenwetter sowie attraktiven Sportangeboten und naturbelassenen Badeseen – all dies wartet in der Region Jennersdorf auf seine Gäste. Kenner kulinarischer Genüsse haben genauso wenig etwas zu missen wie Kulturliebhaber, denn auch für eine gute Portion Kultur ist im südlichsten Teil des Burgenlandes gesorgt.

Für kreative Köpfe ist das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab besonders sehenswert. Weit über die Grenzen Österreichs hinaus genießt dieses Fleckchen den Ruf als Ort der Ruhe und der Inspiration. Verschiedenste Kurse und Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, voll und ganz in das künstlerische Leben einzutauchen.

Tradition und Genuss können im Uhudlerviertel am Hochkogel in Eltendorf erlebt werden. Die alten Weinkeller sind idyllisch in den Hang gebettet und laden zum Verweilen ein. Es ist wohl eines der besten Plätzchen, um ein Gläschen Uhudler zu verkosten, denn in Eltendorf und weiteren wenigen Orten im Südburgenland ist der Uhudler beheimatet. Der für die Region typische Wein kann in allen Betrieben mit der auffälligen Uhudler-Fahne verkostet und gekauft werden. Schon nach dem ersten Schluck werden Sie erahnen, warum der Uhudler mit seinem Walderdbeerenduft in den letzten Jahren die Herzen der Weinliebhaber erobert und sich vom Urgetränk zum wahren Kultgetränk entwickelt hat.