Raus in die Natur und rein ins Sportvergnügen

Der Iron Curtain Trail macht ein Stück burgenländischer Geschichte buchstäblich erfahrbar. Entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs kommt man an historisch bedeutsamen Schauplätzen und malerischen Landschaften vorbei, so etwa an der Brücke von Andau im Nordburgenland. Im Südburgenland hingegen lohnt sich ein Stopp in Bildein, dem „Dorf ohne Grenzen“, um den Grenzerfahrungsweg zu besuchen.