Brigitte Bierlein und Maria Rauch-Kallat Pionierinnen und Vorbilder

Der Frauenpreis des Wirtschaftsministeriums ist nach Brigitte Bierlein benannt. Brigitte Bierlein ist weit über Österreich hinaus bekannt und wird von vielen - vor allem Frauen - für ihr Lebenswerk bewundert. Sie war eine Pionierin und ist nach wie vor ein Vorbild für junge Frauen. Brigitte Bierlein war oft die erste Frau in ihrer Position. Sie war die erste weibliche Generalanwältin in der Generalprokuratur am Obersten Gerichtshof, die erste weibliche Präsidentin der Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die erste weibliche Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs und dann auch die erste weibliche Präsidentin. In historischer Erinnerung bleibt sie als erste weibliche Bundeskanzlerin in der Geschichte Österreichs.

„Brigitte Bierlein - ihre Arbeit, ihr Leben und ihre Karriere - ist Vorbild für engagierte Frauen. Ein Vorbild das Mut machen soll, Chancen zu ergreifen und auch nicht davor zurückzuschrecken, in manchen Bereichen die ERSTE zu sein.“, so beschreibt es Maria Rauch-Kallat. Sie hat die Schirmherrschaft für diesen Preis übernommen. In ihrer Zeit als Ministerin - zuständig für Umwelt, Jugend und Familie sowie für Gesundheit und Frauen - hat sie sich selbst besonders für die Einführung des Gleichbehandlungsgesetzes, die Förderung von Frauenrechten und die Reform des Gesundheitswesens eingesetzt. Sie hat ebenso dafür gekämpft und durchgesetzt, dass auch die „Töchter“ Teil der österreichischen Bundeshymne sind. Auch nach ihrer aktiven politischen Karriere engagiert sich Maria Rauch-Kallat als Unternehmerin und in sozialen Projekten und immer im Sinne der Förderung von Frauen.