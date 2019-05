Bloggerin Ketchem liebt Kaffee mit fruchtig-blumiger Note

"Ich bin Katharina und leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Auf meinem Instagram Kanal „Ketchem“ nehme ich meine Follower mit in meinen manchmal stressigen Alltag. Da darf der Kaffee am Morgen und nach dem Mittagessen nicht fehlen. Am liebsten trinke ich meinen Kaffee mit einer fruchtig/blumigen Note - schwarz, verlängert und mit einer kleinen Nascherei dazu. Ich habe immer ein Stück Schokolade griffbereit! Mein aktueller L’OR Favorit: Lungo Elegante, der einfach immer passt und zu jeder Tageszeit köstlich schmeckt. "