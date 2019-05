Blogger Hank: "Im Nebenberuf bin ich leidenschaftlicher Kaffee-Connoisseur!"

"Ich bin Hank, 30 Jahre mitteljung, pflege eine gediegene Liebe zu gut sitzenden Anzügen und zu einem routinierten Bart- und Haarpflege Programm - im Nebenberuf bin ich leidenschaftlicher Kaffee-Connoisseur. Auf meinem Instagram „Hank_Ge“ dreht sich viel um Fitness, vegane Ernährung und Beauty-Routine. Um in den Tag zu starten, brauche ich bereits früh morgens den vollen Kaffeegeschmack. Am liebsten trinke ich einen Flatwhite mit aufgeschäumter Mandelmilch – am besten ins Bett serviert. Meine L’OR Lieblingssorten sind der Espresso Forza und L’OR Rose."