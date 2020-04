Besser durchatmen: Wie Sie hartnäckigen Husten loswerden

Kombinierte Wirkung von Thymian und Efeu – für Ihren Husten

Die kombinierte Wirkkraft von Thymian und Efeu in Bronchipret® kann dem Husten entgegenwirken – in jeder Phase der akuten Bronchitis. Die beiden enthaltenen Heilpflanzen unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung: Sie lösen den festsitzenden Schleim, wirken gegen die Entzündung und beruhigen den Husten. So können Sie mit dem 3-fach wirksamen Bronchipret® besser abhusten und durchatmen. Darüber hinaus gehen die Hustenanfälle schneller und nachhaltig zurück.

Bronchipret® ist gut verträglich – und als Saft (bereits für Kinder ab 1 Jahr), Filmtabletten und Lösung in Ihrer Apotheke erhältlich!