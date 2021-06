Bereit für den Sommer? Wir machen den Mythen-Check rund ums Epilieren

Er ist der erste Epilierer mit einem vollständig flexiblen Epilierkopf, der sich den weiblichen Konturen optimal anpasst und so besonders viele und schon sandkorngroße Haare in nur einem Zug erfassen kann. Das bewegliche Gelenk ermöglicht kontinuierlichen Hautkontakt und sorgt dafür, dass alle Körperstellen gut erreicht werden können. In Kombination mit der MicroGrip-Pinzettentechnologie schafft der Braun Silk-épil 9 Flex in nur wenigen Minuten ein absolut glattes Ergebnis, das mehrere Wochen lang anhält.