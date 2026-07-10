Berberin in höchster Qualität: Woran gute Extrakte erkennbar sind

Berberin gehört zu den pflanzlichen Alkaloiden und kommt natürlicherweise in verschiedenen Pflanzenarten vor. Besonders bekannt ist der Pflanzenstoff aus der Berberitze (Berberis), deren Wurzeln und Rinde unter anderem als natürliche Quellen für Berberin gelten. Charakteristisch ist dabei die intensive gelbe Färbung des Pflanzenstoffs.

Mit dem wachsenden Interesse an hochwertigen Pflanzenextrakten stellt sich für viele Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend die Frage, woran Berberin in höchster Qualität erkennbar ist. Denn bei Pflanzenextrakten geht es nicht allein darum, ob ein bestimmter Inhaltsstoff enthalten ist. Entscheidend sind auch die botanische Herkunft, der verwendete Pflanzenteil, die Art der Extraktion, die Standardisierung und die Reinheit des Endprodukts.

Gerade bei Berberin zeigen sich zwischen verschiedenen Produkten am Markt deutliche Unterschiede. Ein genauer Blick auf Rohstoff, Herstellung und Zusammensetzung lohnt sich daher.

Berberin in höchster Qualität: Der Rohstoff macht den Unterschied

Die Qualität eines Pflanzenextrakts hängt wesentlich von seinem Ursprung, der botanischen Identität und dem verwendeten Pflanzenteil ab. Sunday Natural setzt deshalb auf die indische Berberitze (Berberis aristata), deren Wurzel als Rohstoff für den verwendeten Extrakt dient.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Herkunft. Verwendet werden wild gesammelte Berberitzenwurzeln aus der natürlichen Umgebung der Pflanze. Diese Rohstoffe bilden die Grundlage für den späteren Extrakt.

Der Qualitätsanspruch beginnt damit bereits vor der eigentlichen Herstellung: Die Auswahl von Pflanzenart und Pflanzenteil legt fest, auf welcher Basis der spätere Extrakt verarbeitet und standardisiert wird.

Warum die Extraktion bei Berberin entscheidend ist

Neben dem Rohstoff selbst spielt das Herstellungsverfahren eine zentrale Rolle. Denn die Qualität eines Extrakts wird nicht allein durch die Pflanze bestimmt, sondern auch durch die Art ihrer Verarbeitung.

Für das Berberin von Sunday Natural erfolgt die Extraktion mit reinem Ethanol in Lebensmittelqualität. Auf zusätzliche Lösungsmittel wird verzichtet.

Der Wurzelextrakt wird als 40:1-Extrakt hergestellt. Das bedeutet, dass 40 Teile Berberitzenwurzel zur Herstellung von 1 Teil Extrakt eingesetzt werden. Dadurch entsteht ein konzentrierter Pflanzenextrakt mit einem klar definierten Extraktverhältnis.

Der Extrakt wird anschließend auf einen Gehalt von 97 Prozent Berberin-HCl standardisiert. Diese Standardisierung sorgt für Transparenz hinsichtlich des enthaltenen Berberin-HCl und unterstützt eine gleichbleibende Zusammensetzung des Extrakts in Bezug auf diesen definierten Inhaltsstoff.