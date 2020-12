Beginnen Sie das neue Jahr mit mehr Kraft und Gesundheit!

Nutzen Sie jetzt die Zeit, um Ihr Immunsystem zu stärken oder Ihr Wohlfühlgewicht zu er­reichen. Das VIVAMAYR Team unterstützt Sie auf dem Weg zum idealen Ge­sundheitszustand.

Ihr Aufenthalt bei VIVAMAYR

Ihr Aufenthalt beginnt mit einem Arztgespräch und nach eingehender Ana­lyse wird Ihr Therapieplan individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Dies bildet die Basis für alle Therapien, Diäten und weiteren Maßnahmen. Um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen, steht die tägliche Konsultation Ihres Arztes immer auf dem Programm. Genießen Sie jeden Tag die persönliche Betreuung des VIVAMAYR Ärzte- und Therapeutenteams.

Das Konzept

Das VIVAMAYR Health Concept vereint dazu neuste wissenschaftliche Erkenntnisse mit dem traditionellen Wissen der Modernen Mayr Medizin. Erleben Sie ein ganzheitliches Konzept, dass Ihnen zu mehr Vitalität verhilft. Die neu gewonnene Gesundheit, Energie sowie ungekannte mentale Stärke sind danach Ihre Basis für einen guten Start ins Jahr 2021.

Unser VIVAMAYR Kliniken erfüllen höchste Standards auf allen Ebenen. Beide Häuser liegen mitten in der Natur an wunderbaren Seen, die Ruhe und Kraft ausstrahlen.

Tun Sie sich etwas Gutes und bleiben Sie gesund mit einem gestärktem Immunsystem. Genau jetzt ist die richtige Zeit dafür!