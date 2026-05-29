Beauty mit Tiefenwirkung

Luxuriöse Texturen und jede Menge Beauty-Know-how: Im eleganten Looshaus am Michaelerplatz lud Helena Rubinstein gemeinsam mit dem KURIER 15 Leserinnen zu einem exklusiven Hautpflege-Workshop. Gastgeberinnen Isabella Klausnitzer und Tanja Kanduth von L’Oréal Luxe begrüßten die Gäste in den Hallen von Juwelier Schullin zunächst mit Champagner und feinen Häppchen – der perfekte Auftakt für einen Nachmittag ganz im Zeichen gepflegter Haut.

Trendexpertin Isabella Klausnitzer gab Einblicke in das Leben von Helena Rubinstein. ©CHRISTIAN DUSEK Noch mehr Wirkung: Die neue Replasty Tages -und Nachtpflege jetzt mit 50% Pro-Xylane™! Die Linie wurde gemeinsam mit Dermatologen und Plastischen Chirurgen entwickelt. ©CHRISTIAN DUSEK Beauty-Talk: Die Teilnehmerinnen waren begeistert von den luxuriösen Texturen. ©CHRISTIAN DUSEK

Das ideale Pflegeritual Im Mittelpunkt stand dabei die Replasty-Linie von Helena Rubinstein mit ihrer hoch entwickelten Tages- und Nachtpflege. Bevor jedoch die Tiegel geöffnet wurden, nahm Isabella Klausnitzer die Teilnehmerinnen mit auf eine Reise durch die Geschichte der ikonischen Marke. Helena Rubinstein galt bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als wahre Visionärin und revolutionierte mit ihrem Verständnis von moderner Hautpflege die Beauty-Welt nachhaltig. Danach hieß es: „Ran an die Tiegel.“ Gemeinsam wurde Schritt für Schritt das ideale Pflegeritual ausprobiert. Den Anfang machte die Reinigung – sanft, pflegend und, wie die Expertinnen betonten, die wichtigste Basis jeder guten Hautpflege. Denn nur eine optimal vorbereitete Haut kann hochwertige Wirkstoffe auch wirklich aufnehmen. Anschließend wurde ein Serum aufgetragen, das der Haut sofort mehr Frische und Glow verlieh.

Eine Reinigung soll gründlich, sanft und pflegend sein. ©CHRISTIAN DUSEK Neu in der Replasty Familie: eine Körpercreme, die repariert, strafft und die Silhouette neu formt. ©CHRISTIAN DUSEK

Die Stars des Nachmittags Danach war es Zeit die Replasty Age Recovery Day Cream und die Night Cream auszuprobieren. Das Geheimnis der hochwirksamen Formeln liegt in Pro-Xylane™, das die Haut intensiv regenerieren und ihre Festigkeit unterstützt. Die luxuriösen Texturen sorgten für begeisterte Reaktionen der Teilnehmerinnen. Zwischen Beauty-Talk, Spiegeln und edlem Ambiente klang der Nachmittag entspannt aus – mit strahlenden Gesichtern und jeder Menge neuer Beauty-Inspiration.

Die Gastgeberinnen: Isa Klausnitzer und Tanja Kanduth von L’Oréal Luxe. ©CHRISTIAN DUSEK