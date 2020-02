Wie wir lernen können, ärztliche Gespräche zu verstehen

Mündige Patientinnen und Patienten als Ziel

Derzeit wird MacInfo erfolgreich in der Augenabteilung des Hanusch-Krankenhauses in Wien eingesetzt. Die Anwendung in anderen Kliniken und Netzhautambulanzen ist bereits in Planung. MacInfo wurde unter der Schirmherrschaft der Vereinigung der Österreichischen Augenärzte (ÖOG) und dem Hanusch Krankenhaus in Wien und der Mithilfe von mehreren anderen Augenabteilungen in Österreich sowie Fokusgruppen von betroffenen PatientInnen entwickelt und von Bayer in Österreich unterstützt.