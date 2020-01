Gut leben trotz Krankheit? Woran geforscht wird

Weltweit leben mehr als 200 Millionen Menschen mit dieser unheilbaren Krankheit. Die Forschung macht ständig Fortschritte. So bietet Bayer mittlerweile Lösungen an, die das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten wie Gill senken kann. Das heilt Gills Erkrankung zwar nicht – aber gibt ihr Hoffnung auf noch viele Jahre in Zuversicht.